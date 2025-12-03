Освобождение Фонда международного развития ОПЕК от части налогов закрепил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис принял закон «О ратификации Рамочного соглашения об организации операций в частном секторе между Правительством Республики Казахстан и Фондом международного развития ОРЕС». Фонд занимается кредитованием банков, фондов прямых инвестиций, фондов развития и микрофинансовых организаций. Документ предусматривает освобождение от налогов вложенных фондом ОПЕК средств и его финансовой прибыли от возврата кредитов.

«Ратификация соглашения повлечет освобождение фонда международного развития ОПЕК от уплаты прямых налогов и предоставление ему и его активам иммунитетов и привилегий. Освобождение от налогов коснется только суммы вложенных фондом средств и его финансовой прибыли от возврата кредитов», - сказал депутатам первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

Он отметил, что в целом фонд занимается финансовой поддержкой развивающихся стран через займы и техпомощь. С момента создания он выделил более $30 млрд на реализацию более 4 тыс. проектов в 125 странах мира, а в страны Центральной Азии за 20 лет работы вложил более $1,4 млрд.

«Обязательным условием для работы фонда в стране является ратификация рамочного соглашения – это стандартные уставные условия», - уточнил Амрин.

По его словам, основными направлениями деятельности фонда являются строительство и развитие инфраструктуры, выработка мер по борьбе с изменением климата, обеспечение продовольственной безопасности, содействие энергетическому переходу, цифровизация и инновации, создание экономических возможностей для малого и среднего бизнеса. В частности, организация может профинансировать такие формы деятельности, как коммерческие и инвестиционные банки, лизинговые и ипотечные компании, фонды прямых инвестиций, ориентированные на МСБ, национальные или региональные фонды развития, а также микро-финансовые организации. Ставки составляют от 2,5% до 5% годовых, предоставляется льготный период – от 6 до 24 месяцев. Сроки займов могут длиться до 22 лет. При этом все проекты частного сектора будут согласованы с правительством, что «позволит избежать нежелательных сделок в той или иной отрасли».

Амрин также заверил, что привлечение заемных средств фонда не будет влиять на внешний государственный долг.