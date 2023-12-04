Износ сетей у энергокомпаний Северо-Казахстанской области составляет почти 100% – аким

Износ сетей двух энергокомпаний в Северо-Казахстанской области доходит до 100%, заявил в понедельник в ходе брифинга аким региона Гауез Нурмухамбетов.

«Авария, которая была (18 ноября из-за непогоды без света остались почти два десятка населенных пунктов – В.), показала, что износ сетей электроэнергии очень большой. Сегодня у Северо-Казахстанской электрической распределительной компании износ составляет 95-96%. В некоторых селах износ составляет практически 100%. В случае погодных условий, бурана, обледенения эти сети, конечно, в ветхом состоянии и нужно делать ремонт», - сказал Нурмухамбетов.

У второй компании – «Кокшетау-энерго», – по его словам, износ сетей составляет более 80%. И для решения вопроса акимат привлекает частного инвестора.

«По программе “Ауыл ел бесiгi” будем совместно решать вопросы по ремонту и передаче этих сетей в доверительное управление. Такая программа есть, чтобы в ускоренном режиме делать, эти проекты будут ускорять», - сказал аким.

По его словам, ежегодно из бюджета будет выделяться до 4 млрд тенге на ремонт сетей, еще до 4 млрд тенге выделит Северо-Казахстанская электросетевая распределительная компания.

«Мы к 2027 году должны износ сети с 97% довести до 90%», - заявил аким области.

Напомним, 18 ноября в результате непогоды – бурана и сильного ветра – произошло обледенение и обрывы линий электропередачи, без света в регионе остались 183 населенных пункта.