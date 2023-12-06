Еще один подозреваемый по делу «Олимпа» экстрадирован в Казахстан

Казахстан добился выдачи еще одного подозреваемого по делу букмекерской конторы OLIMP.KZ, сообщила в среду пресс-служба генеральной прокуратуры.

Ранее Генпрокуратура сообщала об экстрадиции подозреваемой по этому делу из Германии.

«Сегодня сотрудниками генеральной прокуратуры, Интерпола МВД, Агентства по финансовому мониторингу при содействии министерства иностранных дел РК из Республики Сербия доставлен ее соучастник», - говорится в сообщении надзорного органа в среду.

В генеральной прокуратуре напомнили, что они подозреваются в том, что в 2014-2019 годах в составе организованной преступной группы проводили незаконные азартные игры, уклонялись от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, занимались легализацией денег и имущества, полученного преступным путем. В результате государству причинен ущерб на сумму более 86 млрд тенге, а подозреваемые были объявлены в международный розыск.

Экстрадированный из Сербии подозревамый водворен в следственный изолятор Астаны.

По делу «OLIMP.KZ» в розыск изначально были объявлены 12 человек, большинство из них по-прежнему находится в розыске, включая создателей конторы – Анарбека Жауырова и Дмитрия Давыдова. Группа сотрудников конторы в 2021 году получила от 5,5 до 8,5 лет лишения свободы за участие в ОПГ и неуплату налогов.