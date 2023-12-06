Еще один подозреваемый по делу «Олимпа» экстрадирован в Казахстан

«Сегодня сотрудниками генеральной прокуратуры, Интерпола МВД, Агентства по финансовому мониторингу при содействии министерства иностранных дел РК из Республики Сербия доставлен ее соучастник», - говорится в сообщении надзорного органа в среду.
В генеральной прокуратуре напомнили, что они подозреваются в том, что в 2014-2019 годах в составе организованной преступной группы проводили незаконные азартные игры, уклонялись от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, занимались легализацией денег и имущества, полученного преступным путем. В результате государству причинен ущерб на сумму более 86 млрд тенге, а подозреваемые были объявлены в международный розыск.
Экстрадированный из Сербии подозревамый водворен в следственный изолятор Астаны.
По делу «OLIMP.KZ» в розыск изначально были объявлены 12 человек, большинство из них по-прежнему находится в розыске, включая создателей конторы – Анарбека Жауырова и Дмитрия Давыдова. Группа сотрудников конторы в 2021 году получила от 5,5 до 8,5 лет лишения свободы за участие в ОПГ и неуплату налогов.
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