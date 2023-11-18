Казахстан добился выдачи еще одной подозреваемой по делу «Олимпа»

Еще одна подозреваемая по делу букмекерской конторы «OLIMP.KZ» экстрадирована в Казахстан, сообщила в субботу Генпрокуратура.

«Она подозревается в том, что в 2014-2019 годах в составе преступной группы принимала участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путём. В результате указанной противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86,7 миллиардов тенге», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Генпрокуратура называет подозреваемую «Д». По этому делу в розыск три года назад была объявлена 61-летняя Ирина Давыдова.

По данным силовиков, женщина в мае была задержана в Германии. В настоящее время онаводворена в следственный изолятор Астаны, ей грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

По делу «OLIMP.KZ» в розыск изначально были объявлены 12 человек, большинство из них по-прежнему находится в розыске, включая создателей конторы – Анарбека Жауырова и Дмитрия Давыдова.

Группа сотрудников конторы в 2021 году получила от 5,5 до 8,5 лет лишения свободы за участие в ОПГ и неуплату налогов.