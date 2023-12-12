Министр национальной экономики выступил против продления моратория на проверки бизнеса

Министр национальной экономики Алибек Куантыров против продления моратория на проверки бизнеса, так как со следующего года начнет работать система регулирования «с чистого листа». Об этом он заявил журналистам в кулуарах церемонии вручения премий «Алтын Сапа» и «Парыз».

«Я считаю, что нет (нельзя продлевать мораторий на проверку бизнеса на 2024 год – В.). В прошлом году и так на год продлили. У нас с 1 января 2024 года должна вестись система регулирования с чистого листа, система управления рисками – автоматизированные системы контроля будут формироваться без человеческого участия», - заявил Куантыров.

Министр убежден, что это позволит снизить физические проверки в два раза и в несколько раз снизить количество штрафов. Сама система, напомнил он, заработает с 1 января 2024 года.

«(Предпринимателей – В.) будут проверять по системе управления рисками. То есть если система будет показывать повышенный риск, тогда туда может выехать проверка…. Все (показатели – В.) будет система с элементами искусственного интеллекта считывать», - объяснил министр.

6 декабря в ходе пленарного заседания депутат мажилиса от фракции «Ак жол» Аскар Садыков обратился к премьер-министру с просьбой продлить на 2024 год мораторий на проверки предпринимателей и включить в него средний бизнес. Парламентарий объяснял свою позицию тем, что практически все меры господдержки сегодня направлены на малый и микробизнес, включая мораторий на проверки, а для поддержки среднего бизнеса практически ничего нет. Он констатировал, что «даже успешные малые предприятия не хотят переходить в средний бизнес» и опасаются, что после завершения моратория контролирующие органы будут «кошмарить» своими проверками.