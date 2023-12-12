Рост экономики Казахстана за 11 месяцев составил 4,9%

«По итогам января-ноября текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,9%, в том числе рост в реальном секторе составил 3,5%, а в сфере услуг – 5,6%. Среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, информация и связь, а также транспорт и складирование», - сообщил Куантыров.

По его данным, темп роста инвестиций в основной капитал составил 14,6%, приток инвестиций вырос в информации и связи – в 2,8 раза, транспорте и складировании – на 58%, в торговле – на 34%, в образовании – на 17%, в сельском хозяйстве – на 11%, а также в промышленности – на 8,5%, в том числе в обрабатывающей промышленности – на 4,6%.

В то же время для обеспечения дальнейшего роста экономики акиматам областей и городов республиканского значения необходимо контролировать цены на продовольственные товары, чтобы не допустить их роста в праздничные дни. Кроме того, важно обеспечить бесперебойную работу ТЭЦ и сетей ЖКХ, а также завершить намеченные на этот год инвестпроекты и активно продвигать экспорт отечественной продукции.