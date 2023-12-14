140,2 млн тенге ежегодно будут выделять на сохранение казахской породы лошадей

В предстоящие пять лет на сохранение и воспроизводство казахской породы лошадей спортивного направления – адайской и костанайской – из бюджета ежегодно будут выделять по 140,2 млн тенге. Такая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивного направления», который в четверг презентовали в мажилисе.

«Предусмотренные законопроектом изменения позволят снять существующие барьеры для оказания мер государственной поддержки спортивного коневодства, создать условия для сохранения казахской породы лошадей спортивного направления и росту ее популяции в стране, обеспечить развитие национальных видов конного спорта, пропаганду культуры, традиций и образа жизни казахского народа», - заявил депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров.

Как отмечается в справочных материалах, сейчас господдержка оказываются только коневодству продуктивного направления. А принятие новых поправок позволит получать господдержку коневодству спортивного направления, в частности, будут субсидировать расходы на приобретение племенных жеребцов-производителей зарубежной селекции, вести селекционно-племенную работу с маточным поголовьем и возмещать затраты по содержанию лошадей. Для этого на пять лет потребуется 701 млн тенге, или 140,2 млн ежегодно.

Все эти меры позволят сохранить, развить и восстановить генофонд племенных лошадей спортивного направления, обеспечить доступность племенной продукции для отечественных сельхозпроизводителей, увеличить поголовье казахской породы лошадей спортивного направления и улучшить их качества.