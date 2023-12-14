140,2 млн тенге ежегодно будут выделять на сохранение казахской породы лошадей

Господдержка рассчитана на пять лет
Тамара Вааль, Астана, Власть
В предстоящие пять лет на сохранение и воспроизводство казахской породы лошадей спортивного направления – адайской и костанайской – из бюджета ежегодно будут выделять по 140,2 млн тенге. Такая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивного направления», который в четверг презентовали в мажилисе.
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