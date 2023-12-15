В Жамбылской области объявили режим ЧС из-за непогоды

В Жамбылской области объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба на территории Кордайского и Шуского районов, сообщает пресс-служба областного акимата. С 12 декабря в регионе перекрыты автодороги республиканского значения по коридору Западная Европа – Западный Китай по маршруту Тараз – Алматы и областного значения.

Несмотря на закрытие дорог, на трассах в снежных заносах все еще остаются автомобили.

А в результате сильного ветра и мокрого снега в Шуском районе оборваны линии электропередачи и повалены опорные столбы. Без электроэнергии остались 8 882 абонента в 32 населенных пунктах четырех районов области. Накануне порывы ветра достигали 45 м/c. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранятся морозы с усилением ветра до 30 м/c. Для восстановления линий электропередачи работают 23 аварийные бригады ТОО «Жамбылские электрические сети».

На участке «Шу Отар» простаивали 11 пассажирских поездов, в каждом – по 500-700 человек. По данным акимата на 6 утра пятницы, поезда возобновили движение. Также ожидают отправления 12 грузовых поездов.

По состоянию на 06:00 спасено 2 413 человек, в том числе 90 детей. Около 600 человек вернулись домой, 1 813 человек размещены в пунктах обогрева. Три человека доставлены в Кордайскую районную центральную больницу, их состояние стабильное. Всего за два дня было спасено более 5 тыс. человек.

В Кордайском и Шуском районах организовано дополнительно девять пунктов обогрева, на блокпостах выставлены наряды полиции.

По информации МЧС, из-за понижения температуры, гололеда и метели закрыто движение для всех видов транспортных средств на девяти участках автодорог республиканского значения и 15 областного значения в пяти регионах, введены ограничения для грузового и пассажирского автотранспорта на дизельном топливе в пяти регионах.

Спасательные работы осложняются сильным ветром, нулевой видимостью и высотой снега до 1 метра. В Жамбылской области на участке автодороги республиканского значения Алматы – Ташкент – Термез ведется работа по очистке от снега. На выезде из Тараза в сторону Шымкента скопилось 570 единиц автотранспорта, на перевале Кордай – 50 единиц, на Благовещенке – 200 единиц. Спасено 392 человека, вызволено из снежного плена порядка 50 единиц автотранспорта.