«Яндекс Такси» введет ограничения на повышение тарифа в часы пик

Агентство по защите и развитию конкуренции завершило антимонопольное расследование в отношении «Яндекс Такси». Компания привлечена к административной ответственности за навязывание услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин и за непредоставление информации антимонопольному органу. Также компания на добровольной основе внесла 3 млрд тенге в государственный фонд поддержки цифровой экосистемы.

Кроме того, агентством согласован антимонопольный комплаенс, в рамках которого предусмотрена реализация комплекса мер.

«Для водителей одним из условий повышения уровня дохода станет отмена с 14 декабря взыскания комиссии "Яндекса", если заказ превышает двукратно базовую стоимость поездки. (...) Агрегатор введет ограничения на повышение тарифа выше х3 в условиях максимального спроса на услуги такси, например, в непогоду или праздничные дни - выше данного уровня будет не более 5% поездок в квартал», – сообщается на сайте агентства.

Кроме того, для водителей будет введена дополнительная бонусная программа, приложение будет улучшаться для повышения прозрачности формирования тарифа, а для пассажиров с детьми введут новый тариф «Детский».

Агентством инициированы поправки в законодательство, которые позволят водителям работать напрямую с «Яндекс Такси» без таксопарков. Также в компании будет проведен аудит для детального изучения программного обеспечения и факторов, влияющих на ценообразование.

«Выполнение "Яндекс" обязательств в рамках антимонопольного комплаенса будет находиться на контроле специальной мониторинговой группы при агентстве. В его состав войдут эксперты (представители инициативных групп, министерств транспорта, труда и социальной защиты населения, юстиции, цифрового развития и инноваций, а также ассоциации таксопарков) профессиональных сообществ, что позволит своевременно рассматривать возникающие вызовы», – отметили в агентстве.