Арбузы и орхидеи планируют выращивать в подземной термос-теплице в Караганде

В пятницу главе региона Ермаганбету Булекпаеву представили два зала, где уже выращивают микрозелень, огурцы, а также комнатные и уличные цветы и растения.

Подземная теплица начала работать месяц назад. Она построена на глубине около пяти метров. Такое расположение позволяет изолировать растения от контакта с холодным воздухом зимой и горячим воздухом летом. Её площадь – 270 квадратных метров. Ученые также планируют создать здесь образовательную, исследовательскую и производственную базы для развития агротехнологий.

Выращенные в теплице огурцы, помидоры и зелень будут использовать в университетских столовых, а цветы и саженцы деревьев планируют выращивать для озеленения территорий вуза, а также для украшения города.

«Мы уже посадили арбузы из семян, пока они дали небольшие ростки. В будущем хотим попробовать вырастить и другие бахчевые культуры, а также прихотливые в уходе орхидеи, – сказала руководитель исследовательского парка биотехнологии и экомониторинга Маргарита Ишмуратова. – Из микрозелени и овощей готовим смузи, которое пьют наши студенты в столовых». Кроме того, микрозелень из теплицы поставляется в один из супермаркетов города и два кафетерия.

Аким области заявил о готовности поддержать инициативу университета и помочь коммерциализировать проект.