Число погибших лебедей в Мангистауской области превысило 820

По последним данным, в Мангистауской области обнаружено 826 мертвых лебедей, сообщает региональное издание «Лада» . Экологи тем временем обнаружили превышение загрязняющих веществ в водах, сбрасываемых в озеро Караколь.

«По фактам гибели лебедей на озере Караколь департамент экологии по Мангистауской области принимает активное участие в расследовании происшествия. Сотрудниками лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области в ходе проведения мониторинговых исследований на водовыпусках, попадающих в озеро Караколь были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемым в озеро Караколь. На основании этих данных, инициирована внеплановая проверка Rixos Aktau», - рассказал председатель комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев.

После того как проверка закончится, будут приняты соответствующие меры инспекторского реагирования и возбуждены административные дела.

Массовый падеж лебедей в Актау на озере Караколь начался с 21 декабря 2023 года. Накануне в Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщали о гибели 601 лебедя-шипуна, 90% из них - молодняк. Результаты первичных анализов предполагают, что лебеди могли умереть в результате заражения птичьим гриппом. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер, а основная причина массовой гибели птиц – в нехватке пищи и холоде. В Устюртском Государственном историческом заповеднике обратились к населению с призывом отказаться от идеи подкормки лебедей, так как считают, что это может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы. Но глава региона Нурлан Ногаев подчеркнул, что «ситуация требует детального расследования для выявления вовлеченных факторов, нельзя делать поспешных выводов, надо разобраться».

Для дополнительных исследований причин массового падежа птиц в Актау будут направлены орнитологи Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана.

Накануне же стало известно, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos Aktau: на видео с квадракоптера видно, что темная вода течет в озеро Караколь.