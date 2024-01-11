Племянник бизнесмена Боранбаева продолжает отбывать наказание

Абилхан Боранбаев продолжает отбывать наказание в местах лишения свободы, приговор ему не пересмотрен, а наказание не изменено, сообщили в ответ на запрос Власти в комитете уголовно-исполнительной системы.

В октябре 2023 года Абилхан Боранбаев был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за дачу взятки конвойному Даурену Казбеку, который по этому же делу получил срок 7 лет. Взятку племянник Боранбаева дал для того, чтобы его дядя, бизнесмен Кайрат Боранбаев, находившийся под арестом в СИЗО, смог отпраздновать день рождения - ему были переданы спиртное и мобильный телефон, а также обеспечен «контакт с третьими лицами», сообщало следствие.

Абилхан Боранбаев отбывает наказание в учреждении №7 ДУИС по Акмолинской области, а Даурен Казбек - в учреждении №19 ДУИС по области Абай, говорится в ответе КУИС.

Кайрат Боранбаев был арестован в марте 2022 года, его обвинили в пособничестве в растрате госимущества. Спустя год его приговорили к 8 годам лишения свободы, однако затем приговор ему был отменен. В августе 2023 года Боранбаев признал вину и пошел на сделку со следствием, после чего суд приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Боранбаев возместил государству установленный следствием ущерб – 14,6 млрд. тенге, суд конфисковал у него денежные средства и помещение на 6,2 млрд. тенге. Он также перечислил 30 млрд. тенге в фонд строительства школ и передал государству активы на 93,4 млрд. тенге.

6 ноября 2023 года Кайрат Боранбаев вышел на свободу.