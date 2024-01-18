Беларусь включила в новую военную доктрину применение ядерного оружия

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин по итогам заседания Совбеза заявил, что в новую версию военной доктрины включили возможность применения тактического ядерного оружия, размещенного на территории страны, «в рамках реагирования на возможные угрозы военной безопасности», сообщает немецкое издание DW .

Доктрина прописывает, что Беларусь может самостоятельно противостоять угрозам, если возникнет межгосударственный конфликт, особенно с соседними государствами, заявил министр. Документом четко определены военные конфликты – межгосударственные или межкоалиционные.

Государственное информационное агентство БелТА сообщает, что в проекте новой военной доктрины в полном объеме учтены происходящие кардинальные изменения в военно-политической обстановке, новые военные опасности, а также обновлены и подходы к определению характера современных военных конфликтов в интересах выработки адекватных мер реагирования для вооруженной защиты страны.

Новая Военная доктрина, которая была одобрена Совбезом в феврале 2023 года, раскрывает содержание военной политики страны. В частности, подчеркивается, что Беларусь - миролюбивая страна, никому не угрожает, но попытки вмешательства во внутренние дела, а тем более угроза применения военной силы или агрессия, будут пресекаться с использованием всего потенциала государства.

DW напоминает, что в марте 2023 года Россия объявила о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия, сохранив контроль за его возможным применением.