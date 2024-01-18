Доктрина прописывает, что страна может самостоятельно противостоять угрозам, если возникнет какой-либо конфликт
Беларусь включила в новую военную доктрину применение ядерного оружия
Фото БелТА

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин по итогам заседания Совбеза заявил, что в новую версию военной доктрины включили возможность применения тактического ядерного оружия, размещенного на территории страны, «в рамках реагирования на возможные угрозы военной безопасности», сообщает немецкое издание DW.

Доктрина прописывает, что Беларусь может самостоятельно противостоять угрозам, если возникнет межгосударственный конфликт, особенно с соседними государствами, заявил министр. Документом четко определены военные конфликты – межгосударственные или межкоалиционные.

Государственное информационное агентство БелТА сообщает, что в проекте новой военной доктрины в полном объеме учтены происходящие кардинальные изменения в военно-политической обстановке, новые военные опасности, а также обновлены и подходы к определению характера современных военных конфликтов в интересах выработки адекватных мер реагирования для вооруженной защиты страны.

Новая Военная доктрина, которая была одобрена Совбезом в феврале 2023 года, раскрывает содержание военной политики страны. В частности, подчеркивается, что Беларусь - миролюбивая страна, никому не угрожает, но попытки вмешательства во внутренние дела, а тем более угроза применения военной силы или агрессия, будут пресекаться с использованием всего потенциала государства.

DW напоминает, что в марте 2023 года Россия объявила о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия, сохранив контроль за его возможным применением.

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