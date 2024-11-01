Годовая инфляция в Казахстане в октябре ускорилась до 8,5%

Инфляция в октябре 2024 года в годовом исчислении составила 8,5%. Цены на платные услуги повысились на 14,3%, на непродовольственные товары – на 7,8%, на продовольственные товары – на 4,9%, сообщает Бюро национальной статистики.

За год тарифы на холодную воду повысились на 60,3%, на центральное отопление – на 33,6%, на услуги водоотведения – на 26,9%, на электроэнергию – на 22,9%, на горячую воду – на 18,1%, на вывоз мусора – на 16,3%.

Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 23,7%, услуги связи – на 17,4%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 11,9%.

Среди лекарственных препаратов выросли цены на ацетилсалициловую кислоту – на 34,9%, активированный уголь – на 23,9%, корвалол – на 18,3%.

Из продуктов питания огурцы подорожали на 27,6%, помидоры – на 27%, масло оливковое – на 23,1%, чеснок – на 17,5%, картофель – на 13,9%, кондитерские изделия – на 12,6%. Напротив, подешевела крупа гречневая – на 21,9%, морковь – на 16,2%, лимон – на 11,6%, масло подсолнечное – на 9,2%, сахар-песок – на 5,2%.

В октябре месячная инфляция ускорилась и составил 0,9% (в сентябре– 0,4%). Цены на платные услуги за месяц повысились на 1,4%, на непродовольственные товары – на 1%, на продовольственные товары – на 0,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на холодную воду – на 25%, на водоотведение – на 5,3%, на содержание жилья – на 1%, на электроэнергию и горячую воду – по 0,6%. Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 13%, сотовой связи – на 5%.

Среди непродовольственных товаров повышение цен в октябре отмечено на дрова – на 4,7%, уголь – на 1,1%. Бытовые приборы подорожали на 2,6%, одежда и обувь – на 0,9%, строительные материалы, товары личного пользования – по 0,4%.

Из продуктов питания огурцы подорожали на 9,7%, помидоры – на 8,6%, лимоны – на 7%, апельсины – на 6,7%, соль – на 6,5%, яйца – на 3,2%, масло подсолнечное – на 2,4%. Подешевели морковь – на 10%, виноград – на 5,7%, яблоки – на 3,4%, свекла – на 3,2%, лук репчатый – на 2,8%, картофель – на 2,1%.

Самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Алматы – 1,7% (выше среднереспубликанского уровня на 0,8 п. п.), самая низкая – в Павлодарской области и гв Астана – по 0,4%.

В разрезе регионов продовольственные товары больше всего подорожали в Алматинской области на 0,8%, непродовольственные товары – в областях Улытау и Абай по 1,7%, платные услуги – в Алматы на 3,6%.