Реконструкцию сквера Алии и Маншук не завершили ко Дню Республики

Реконструкцию сквера Алии и Маншук в Алматы не успели завершить в срок, обещанный акимом Ерболатом Досаевым – до 25 октября.

Несмотря на обещание акима, сквер еще огорожен, а за забором продолжаются работы.

«Власть» направила запрос в городской акимат, чтобы узнать, когда теперь планируется завершение реконструкции, и пока не получила ответа.

Аким Алматы на встрече с жителями Алмалинского района в августе пообещал закончить реконструкцию парка ко Дню республики, хотя до этого работы планировалось завершить в ноябре. Тогда же Досаев рассказал, что проект предусматривает обустройство пешеходной дорожки, зоны отдыха, освещение и посадку деревьев, также будут проведены работы по реконструкции трех фонтанов.

Напомним, что реконструкцию начала в 2022 году ТОО «Строительная компания “Шах”». Акимат подавал на нее в суд и расторг договор. Компания была признана судом недобросовестным участником госзакупок. Сейчас, по информации акимата, реконструкцией сквера занимается ТОО «КазГидроСпас». Что касается компании «Шах», то она кроме того, бросила реконструкцию оранжереи в Ботаническом саду и часть редких растений погибла. Оранжерею до сих пор не построили.