Минтуризма ожидает, что ежегодно визу Neo Nomad будут получать 500 иностранных туристов

Это принесет Казахстану около 3,6 млрд тенге в год
В Казахстане введен новый тип визы – Neo Nomad – для зарубежных туристов, совмещающих работу и отдых, путешествуя и работая удаленно, сообщила пресс-служба министерства туризма и спорта.
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