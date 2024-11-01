Минтуризма ожидает, что ежегодно визу Neo Nomad будут получать 500 иностранных туристов

В Казахстане введен новый тип визы – Neo Nomad – для зарубежных туристов, совмещающих работу и отдых, путешествуя и работая удаленно, сообщила пресс-служба министерства туризма и спорта.

«Виза ориентирована на туристов, работающих удаленно в различных сферах, от программирования, маркетинга и финансов до консалтинга, дизайна и электронной коммерции. Иностранные туристы смогут находиться в Казахстане до одного года, оставаясь при этом трудоустроенными в своих зарубежных компаниях», - пояснили в ведомстве.

Иностранцы, которые воспользуются Neo Nomad, будут жить и тратить деньги в Казахстане, не занимая рабочие места на отечественном рынке труда.

Для получения визы Neo Nomad у иностранца должен быть стабильный доход за пределами Казахстана минимум $3 тыс., медицинская страховка и справка о несудимости.

В министерстве ожидают, что экономический эффект от введения визы будет около 3,6 млрд тенге в год, если визу получат 500 человек.