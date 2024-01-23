За последние три недели заболеваемость корью снизилась на 8% – Минздрав

Принимаемые меры по стабилизации эпидемиологической ситуации по кори привели к положительной динамике, заявили в министерстве здравоохранения, отмечая спад заболеваемости за последние три недели января.

«Заболеваемость в январе по сравнению с аналогичным периодом декабря прошлого года снизилась по стране на 8 %», - говорится в сообщении.

В рамках дополнительной массовой иммунизации привито более 70% детей в возрасте 6-10 месяцев, а также от 2 до 4 лет включительно, или более 1 млн населения. Охват детей 1 года плановой вакцинацией против кори достиг 100,7%, а детей 6 лет – 99,6% при рекомендуемом ВОЗ уровне не менее 95,5%, заверяют в министерстве. Экстренной вакцинацией в очагах привито более 27 тыс. ранее непривитых контактных лиц, более 178 тыс. детей до 18 лет, ранее не привитых, также охвачены «наверстывающей вакцинацией».

«В целом по показателям охвата населения плановой вакцинацией, дополнительной массовой иммунизацией, репродуктивного числа R, а также количества зарегистрированных случаев, можно отметить стабилизацию ситуации по кори в стране», - отмечают в министерстве здравоохранения.

Также снизился уровень госпитализации – на 25% по сравнению с декабрем 2023 года. Средняя занятость коечного фонда по стране составляет 52%.

Выше среднего уровень занятость коек фиксируется в Астане, Акмолинской, Павлодарской и Жамбылской областях.

При возникновении симптомов заболевания, чтобы избежать осложнений и не заразить окружающих, необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью.

Сделать прививку и предупредить заболевание или облегчить течение болезни проще, чем подвергать себя риску заболеть тяжелой формой кори.

17 января министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что заболеваемость корью в Казахстане снизилась на 11%. Рост отмечается только в трех регионах – Актюбинской, Атырауской и Карагандинской областях.