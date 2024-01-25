Открыть специальный контрольный пункт на границе с Кыргызстаном просит сенатор

Депутат сената Андрей Лукин обеспокоен возможным ввозом контрабанды из Кыргызстана через пограничный пункт «Чалдыбар», так как там нет должного контроля за грузоперевозками, а все досмотры пограничники проводят только визуально. В четверг в ходе пленарного заседания сената он попросил премьер-министра Алихана Смаилова открыть специальный контрольный пункт на посту «Чалдыбар» и внедрить методы, повышающие скорость и качество осмотра вагонов.

«С 2015 года на железнодорожном пункте пропуска “Чалдыбар” Меркенского района отсутствует должный контроль за грузоперевозками. Выявлением контрабанды и запрещенных предметов на данном пункте пропуска занимается только пограничная служба путем визуального осмотра, обход кинолога проходит в течении 15-20 минут. На посту отсутствует возможность изучения образцов продукции и сырья в лаборатории, в результате высок риск провоза под видом легального товара запрещенных грузов», - перечислил Лукин проблемы в своем депутатском запросе.

По его словам, несмотря на большие объемы грузооборота, за 2022 год и 9 месяцев 2023 года выявлен только один факт контрабанды на сумму 1,3 млрд тенге. При этом за последние три года из Кыргызстана через станцию «Чалдыбар» в Казахстан импортировано 190 тыс. тонн грузов и экспортировано 3 565 тыс. тонн груза, что, по мнению сенатора «негативно влияет на экономическую безопасность страны».

«Отсутствие должного контроля приведет к криминализации приграничных с Кыргызстаном регионов и появлению маргинальных групп, занимающихся незаконными перевозками товаров. Маргинализация приграничного населения также способствует процессу нелегальной миграции. В этой связи необходимо принять нормативный правовой акт, регулирующий и усиливающий порядок контроля за перемещением грузов на посту “Чалдыбар”», - считает он.

Также сенатор попросил Смаилова рассмотреть вопрос открытия специального контрольного пункта на посту «Чалдыбар», внедрить методы, повышающие скорость и качество осмотра вагонов, определить отдельный тупик для недопущения заторов в пунктах пропуска, а также применить электронные навигационные пломбы на транзитных вагонах, направляющихся в страны ЕАЭС для недопущения выгрузки товаров внутри страны.