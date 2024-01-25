Забастовка продолжается с 11 декабря 2023 года
Апелляционный суд оставил решение о незаконности забастовки рабочих West Oil Company без изменений
Фото Радио "Азаттык"

Судебная коллеги по гражданским делам Мангистауской области не удовлетворила апелляционную жалобу рабочих West Oil Company на решение Каракиянского районного суда от 11 декабря 2023 года о незаконности их забастовки, сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

«Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда от 24 января 2023 года решение Каракиянского районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба работников - без удовлетворения ввиду того, что при рассмотрении дела по существу судом первой инстанции правильно были установлены все обстоятельства, имеющие значения для разрешения спора, а также правильно применены нормы материального или процессуального права», – говорится в сообщении Мангистауского областного суда.

Забастовка работников West Oil Software продолжается с 11 декабря 2023 года. Рабочие требуют включения их в штат нацкомпании «КазМунайГаз», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу. В компании West Oil Software заявили о невозможности удовлетворить требования бастующих. В декабре стало известно о возбуждении уголовного дела по факту забастовки. Компания West Oil Software несколько раз заявляла о растущих убытках и готовности перейти к увольнениям бастующих рабочих. Две группы бастующих уволили в декабре, еще одну – в середине января.

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
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