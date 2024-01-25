Апелляционный суд оставил решение о незаконности забастовки рабочих West Oil Company без изменений

Забастовка продолжается с 11 декабря 2023 года
Судебная коллеги по гражданским делам Мангистауской области не удовлетворила апелляционную жалобу рабочих West Oil Company на решение Каракиянского районного суда от 11 декабря 2023 года о незаконности их забастовки, сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.
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