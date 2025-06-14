Китайская CNNC может возглавить консорциум по строительству еще одной АЭС в Казахстане - Саткалиев

В правительстве отдают должное китайских технологиям в атомной энергетике
Китайская China National Nuclear Corporation может быть выбрана в качестве лидера консорциума по строительству еще одной атомной электростанции в Казахстане, сказал в интервью «Власти» в субботу председатель агентства по атомной энергетике Алмасадам Саткалиев.
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