Китайская CNNC может возглавить консорциум по строительству еще одной АЭС в Казахстане - Саткалиев

Китайская China National Nuclear Corporation может быть выбрана в качестве лидера консорциума по строительству еще одной атомной электростанции в Казахстане, сказал в интервью «Власти» в субботу председатель агентства по атомной энергетике Алмасадам Саткалиев.

Отвечая на соответствующий вопрос, Саткалиев, отметил, что «скорее всего» выбор будет сделан именно в пользу китайской компании.

«Понятно, что это также будет конкурентный диалог, это также будет методология. Но тем не менее, исходя из базовых установок, их тех переговоров, из тех поездок которые осуществляли мы, мы сейчас делаем акцент на приоретизацию выбора именно лидеров при строительстве АЭС», - сказал он. Такими лидерами в мире глава агентства назвал Россию и Китай.

Саткалиев сообщил, что планируется подписание «отдельного генерального соглашения с КНР о сотрудничестве в атомной отрасли».

«И мы безусловно хотим видеть китайские технологии в Республике Казахстан, возможно уже для строительства еще одной АЭС». – добавил он. При этом строительство станций может идти одновременно.

«Мы заинтересованы в принятии китайского опыта, мы понимаем их возможность быстро и качественно осуществлять строительство и мы уже начали работать в этом направлении», - сказал глава агентства.