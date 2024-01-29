Глава МЧС поручил создать межведомственную комиссию по прогнозу сейсмических явлений

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на аппаратном совещании раскритиковал структурные и территориальные подразделений министерства за упущения в работе по подготовке и реагированию к сейсмическим явлениям, а подведомственные организации – за недостаточную исполнительность и слабую работу. В частности, нарекания касались работы по оповещению, информированию и обучению граждан.

Шарипханов поручил усилить работу с населением по разъяснению действий при землетрясениях, усовершенствовать алгоритм задействования системы оповещения во всех регионах, создать межведомственную комиссию по прогнозу сейсмических явлений на базе Национального научного центра сейсмических наблюдений и исследований МЧС с участием сотрудников Национального ядерного центра, Казахской головной архитектурно-строительной академии и сотрудников министерства науки и высшего образования, а также доработать алгоритм действий всех спасательных подразделений с учетом работы в зоне возможных сейсмических явлений.

«Следует разобрать и применять новые меры вовлечения граждан в проводимые сейсмотренировки. Обучение нужно проводить с применением новых приемов и способов занятий в максимально приближенных к реальной обстановке условиях. Оповещение и обучение должны быть качественными и целенаправленными», - отметил министр.