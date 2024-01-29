Глава МЧС поручил создать межведомственную комиссию по прогнозу сейсмических явлений

А по действиям подразделений МЧС во время землетрясения проведут служебное расследование
Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на аппаратном совещании раскритиковал структурные и территориальные подразделений министерства за упущения в работе по подготовке и реагированию к сейсмическим явлениям, а подведомственные организации – за недостаточную исполнительность и слабую работу. В частности, нарекания касались работы по оповещению, информированию и обучению граждан.
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