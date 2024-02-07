ВВП Казахстана должен ежегодно расти на уровне минимум 6 % – Токаев

Рост экономики Казахстана по итогам 2023 года составил 5,1%, однако, чтобы достичь увеличения экономики к 2029 году до $450 млрд, ежегодный рост ВВП должен составлять минимум 6 %, заявил в среду в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев.

«В прошлом году рост национальной экономики составил 5,1%. Самое главное – нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны. В этом значительная заслуга предыдущего правительства», - сказал Токаев.

Однако, подчеркнул он, это не повод для успокоения. Нужен новый импульс деятельности правительства.

«Перед ним стоит четкий целевой ориентир – увеличение экономики к 2029 году до 450 ммлрд долларов. Для этого ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6%», - сказал президент.

При этом важно, чтобы макроэкономические показатели обеспечивали опережающий рост реальных доходов граждан. Однако, «чтобы совершить качественный рывок в развитии», требуются «продуманные и решительные действия». И, по словам главы государства, у правительства и акиматов есть необходимые инструменты для решения поставленных задач. Но они «зачастую не используются в должной мере».

«В результате темпы реформ снижаются. Это недопустимо. В процессе обсуждений и согласований между госорганами инициативы отходят от изначального замысла. Правительство и акимы должны кардинально пересмотреть свое отношение к работе, нужна результативность, а не бюрократия. Требуется системный подход, сочетающий в себе оперативное решение вопросов и долгосрочное видение перспектив экономики», - подчеркнул Токаев.