Полковник КНБ Искаков, обвиняемый в организации беспорядков во время Январских событий, опровергает официальную версию происходившего

Бывший начальник пятого департамента комитета национальной безопасности Руслан Искаков в своем открытом письме отвергает большинство выводов следствия о происходившем во время Январских событий и описывает действия силовиков как «хаос и панику». Письмо, опубликованное в «Новой газете Европа», адресовано генеральному прокурору, властям страны, мировым СМИ и правозащитным организациям.

Правоохранительные органы и упомянутые Искаковым бывшие и нынешние официальные лица к этому моменту не комментировали содержание письма.

Искаков утверждает, что в КНБ знали о возможных массовых протестах из-за повышения стоимости сжиженного газа и информировали об этом президента дважды. При этом он считает, что протесты были спровоцированы правительством и профильным министерством.

«Причина перерастания протеста в массовый была в том, что под руководством президента правительство и министерство нефти и газа "выжимали" зятя Нурсултана Назарбаева - Тимура Кулибаева, контролировавшего сферы нефти и газа. Заигравшись переделом сфер влияния в экономике, они затронули социально болезненную и уязвимую область. В итоге повышение цен на сжиженный газ наряду с накопившимися социальными проблемами стало последней каплей для всех», - указывает он.

Искаков пишет, что после начала протестов в КНБ и других силовых структурах царили «хаос и паника»: из алматинского департамента КНБ была проведена эвакуация, при том что здание не захватывалось. Ныне осужденный глава департамента Нурлан Мажилов «сбежал в Астану», утверждает Искаков, а оперативное руководство центральным аппаратом в тот момент было возложено на первого заместителя КНБ Самата Абиша. Будучи племянником Назарбаева, пишет Искаков, он сконцентрировал в своих руках весь массив информации, циркулировавшей в КНБ. Сам Искаков до этого на протяжении пяти лет исполнял его приказы, поскольку им курировалась работа 5-го департамента КНБ, а затем так называемые спецпроекты.

Ранее после показаний Искакова правоохранительные органы подтвердили, что против Абиша ведется следствие, в начале этого года стало известно, что оно завершено. Абиш не был фигурантом уголовного дела о попытке государственного переворота, по которой были осуждены бывший глава КНБ Карим Масимов и его заместители.

«5 января 2022 года Абиш в присутствии Даулета Ергожина по спецсвязи отдал следующий приказ: обратиться за помощью к Арману Джумагельдиеву», – пишет Искаков.

По его словам, Джумагельдиева попросили спасти полицейских, блокированных в акимате Алматы, и попытаться стабилизировать ситуацию на площади Республики.

Искаков также заявляет, что «никакие боевики в Алматы не входили», а в настоящее время не был осужден ни один боевик. Он добавляет, что 20 тысяч людей, протестовавших в Алматы, были по дезинформации тогдашнего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева названы «боевиками».

«Мне до настоящего момента непонятно, для чего был отдан приказ стрелять без предупреждения главой государства. Это была чудовищная ошибка, повлекшая жертвы», - заявляет он.

Искаков, никак не объясняя, откуда у него эта информация, также утверждает, что Джумагельдиева задерживали после «звонка из России», где также «приняли решение о вводе войск ОДКБ в Казахстан».

Бывший глава пятого департамента КНБ указывает в своем письме на то, что экс-глава МВД Тургумбаев разрешил приезд Джумагельдиева в Казахстан и был с ним на связи.

После Январских событий Тургумбаев покинул пост министра внутренних дел, но еще полгода работал советником президента. О возбуждении против него уголовных дел неизвестно.

Искаков уверен в политическом характере его преследования, указывая на то, что следствие преднамеренно не приобщает к делу «документальные свидетельства, подтверждающие правомерность моих действий».

«Мной озвучены убедительные и бесспорные доказательства собственной непричастности, а также приведены доводы отсутствия вины Джумагельдиева, исполнявшего по моей просьбе приказ Абиша (...) Мы никак не связаны с неизвестным нам заговором. Категорически избегая правды, следствие "задним" числом в итоге засекретило мои показания», - пишет он.

«В ходе расследования по прямому указанию генерального прокурора Асылова применен весь спектр «грязных» и недозволенных в правовом государстве методов», - утверждает Искаков.

15 сентября прошлого года начались предварительные слушания по делу о Январских событиях, где подозреваемыми проходят Арман Джумагельдиев («Дикий Арман»), экс-депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген, экс-глава пятого департамента КНБ Алматы Руслан Искаков и еще 42 человека. Искакова обвиняют в превышении власти, создании организованной преступной группы и организации массовых беспорядков. По версии обвинения Искаков руководил Джумагельдиевым и остальными лицами. Слушания по делу проходят в закрытом режиме.