В отношении бывшего первого зампреда КНБ проводится досудебное расследование
Самат Абиш подозревается в превышении власти во время январских событий – Генпрокуратура
ФОТО С САЙТА КНБ

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится под следствием по факту превышения власти во время январских событий.

«Специальными прокурорами генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя комитета национальной безопасности Самата Абиш по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий», - сообщили в надзорном органе.

Однако в связи с тем, что следствие сопряжено с изучением значительного объема секретной документации и в соответствии со ст.201 УПК «иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению».

Вместе с тем в надзорном ведомстве подчеркнули, что в соответствии с нормами Конституции все равны перед законом и судом. И по итогам расследования будет принято законное процессуальное решение.

Позже в Генпрокуратуре уточнили, что Самат Абиш находится под подпиской о невыезде, идут следственные действия.

В июне прошлого года заместитель председателя комитета национальной безопасности Аскар Амерханов сообщал, что племянник Нурсултана Назарбаева и бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится в Казахстане и в «орбите следствия» по январским событиям, «дает показания».

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