В регионах Казахстана нет вакцин от коронавируса – Минздрав

Министерство здравоохранения пересмотрело тактику ревакцинации против коронавируса, поэтому на сегодняшний день в регионах Казахстана нет вакцин, сообщила «Власти» вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова. По ее словам, в случае необходимости будет закупаться исключительно вакцина отечественного производства QazVac.

«До конца января у нас еще оставался запас вакцины Pfizer. Сегодня вакцины в регионах нет», - сказала Есмагамбетова.

Она пояснила, что поменялась тактика ревакцинации против ковида. Так, рекомендуется ревакцинировать группу высокого приоритета больше чем один раз в 12 месяцев. Это группа лиц с иммунодефицитами и группа лиц с тяжелыми заболеваниями. Учитывая, что в 2023 году было ревакцинировано порядка 300 тыс. человек, сейчас «нет острой необходимости в закупе вакцины и ревакцинации», отметила главный санитарный врач. Вторая группа – средней приоритетности – это люди старше 70 лет, третья – низкой приоритетности – здоровые взрослые и дети. Им, по словам Есмагамбетовой, «нет необходимости ревакцинироваться, потому что заболевания протекает более легко».

«У нас есть еще уровень иммунитета – это переболевшие, это ревакцинированные и так далее. Поэтому в принципе остро вопрос ревакцинации не стоит», - добавила она.

Но в зависимости от эпидситуации вопрос необходимости закупа вакцины будет рассмотрен. Однако, как сообщила Есмагамбетова, это будет только вакцина отечественного производства QazVaс.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения так и не одобрила казахстанскую вакцину от коронавируса. Ранее Есмагамбетова поясняла, что это связано с отсутствием полного цикла производства. До этого Минздрав ожидал, что вакцина QazVac получит регистрацию ВОЗ не раньше конца 2022 года. Завод по производству отечественной вакцины запустили в июле 2021 года в Жамбылской области. На его строительство было выделено порядка 9 млрд тенге.