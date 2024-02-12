Они требуют вернуть на работу уволенных из-за присоединения к независимому профсоюзу
Около 250 рабочих «Мобил Сервис Групп» вышли на забастовку в Мангистауской области
СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕООБРАЩЕНИЯ РАБОЧИХ ТОО "МОБИЛ СЕРВИС ГРУПП"

На месторождении Каражанбас в Мангистауской области утром 11 февраля на забастовку вышли около 100 рабочих «Мобил Сервис Групп»,150 рабочих находятся у офиса компании в Актау, сообщил «Власти» по телефону один из бастующих рабочих. Они требуют возвращения на работу коллег, которых уволили из-за членства в независимом профсоюзе.

«У нас есть два профсоюза: один независимый, а другой был открыт при компании. 1 февраля компания уволила 20 активных рабочих с трудовым стажем более 5–10 лет, которые присоединились к независимому профсоюзу. Им не продлили договор. Ранее также увольняли пару рабочих, и тогда органы заявили о законности решения. Такое же решение, скорее всего, примут и сейчас, поэтому теперь мы решили выйти на забастовку. На забастовке сейчас 250 человек, 100 из них на смене в Каражанбасе, остальные – в Актау у офиса компании», – сообщил «Власти» один из бастующих, пожелавший остаться анонимным.

Собеседник добавил, что возвращение уволенных – это единственное требование бастующих. Рабочие присоединились к профсоюзу, чтобы требовать решения проблемы с низкой зарплатой, социальным обеспечением и трудовыми условиями.

Вчера, 11 февраля, к бастующим пришел директор компании «Мобил Сервис Групп», подрядной компании АО «Каражанбасмунай». Он сообщил, что уволенных рабочих не восстановят и потребовал от бастующих вернуться к работе. Однако рабочие ответили, что продолжат забастовку.

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
Свежее из этой рубрики
Невостребованные выигрыши казахстанцев в лотерею на 131 млн тенге в 2023 году зачислены в госбюджет
Новости
В рамках расследования хищения денег «Казкоммерцбанка» государству возвращено почти 300 га земли – АФМ
Новости
В Минцифры заявили о невозможности обеспечить все лесные хозяйства интернетом
Просматриваемые
Новости
Полковник КНБ Искаков, обвиняемый в организации беспорядков во время Январских событий, опровергает официальную версию происходившего
Новости
Трагедия в Тау-Самале показала необходимость усиления контроля за строительством в предгорьях – Досаев
Новости
Синоптики прогнозируют в Алматы сильный снегопад 12 февраля
Новости
Правительство Казахстана ушло в отставку
Новости
Алматы возвращается к малоэтажной застройке – акимат
Новости
Ушедшее в отставку правительство не поддержало уголовную ответственность за харрасмент