Около 250 рабочих «Мобил Сервис Групп» вышли на забастовку в Мангистауской области

На месторождении Каражанбас в Мангистауской области утром 11 февраля на забастовку вышли около 100 рабочих «Мобил Сервис Групп»,150 рабочих находятся у офиса компании в Актау, сообщил «Власти» по телефону один из бастующих рабочих. Они требуют возвращения на работу коллег, которых уволили из-за членства в независимом профсоюзе.

«У нас есть два профсоюза: один независимый, а другой был открыт при компании. 1 февраля компания уволила 20 активных рабочих с трудовым стажем более 5–10 лет, которые присоединились к независимому профсоюзу. Им не продлили договор. Ранее также увольняли пару рабочих, и тогда органы заявили о законности решения. Такое же решение, скорее всего, примут и сейчас, поэтому теперь мы решили выйти на забастовку. На забастовке сейчас 250 человек, 100 из них на смене в Каражанбасе, остальные – в Актау у офиса компании», – сообщил «Власти» один из бастующих, пожелавший остаться анонимным.

Собеседник добавил, что возвращение уволенных – это единственное требование бастующих. Рабочие присоединились к профсоюзу, чтобы требовать решения проблемы с низкой зарплатой, социальным обеспечением и трудовыми условиями.

Вчера, 11 февраля, к бастующим пришел директор компании «Мобил Сервис Групп», подрядной компании АО «Каражанбасмунай». Он сообщил, что уволенных рабочих не восстановят и потребовал от бастующих вернуться к работе. Однако рабочие ответили, что продолжат забастовку.