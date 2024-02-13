Рост экономики Казахстана в январе составил 3,9%

В январе 2024 года рост экономики Казахстана составил 3,9%, сообщил во вторник в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

«По итогам января текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 3,9%. В том числе рост в реальном секторе составил 3,8%, а в сфере услуг – 3,5%», - сказал Байбазаров.

По его словам, наибольший рост среди отраслей демонстрируют строительство – 12,8%, транспорт и складирование – 11,4%, информация и связь – 10,6%, обрабатывающая промышленность – 6,9%. Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 0,2%. При этом добыча угля снизилась на 4,7%, нефти – на 1,7%.

В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов констатировал, что «первый месяц начат такими низкими показателями» и напомнил, что стоит задача обеспечения минимум 6% роста экономики. Но новый министр экономики считает, что достичь роста ВВП в 6% к концу года, как поставил задачу президент, вполне реально.

«Нами проанализирован потенциал по обеспечению роста экономики в этом году на уровне 6%. С учетом выявленных резервов в секторах экономики цель является достижимой», - сказал он.

Он отметил, что основные резервы, которые могут обеспечить дополнительный вклад в рост ВВП, есть в обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте и сельском хозяйстве. В частности, увеличение темпов роста в обрабатывающей промышленности, по его мнению, можно достичь за счет своевременного ввода в эксплуатацию запланированных в 2024 году новых 180 проектов. В строительстве – за счет активного строительства объектов социальной инфраструктуры, автомобильных дорог и ж/д линий, реализации инвестиционных проектов, модернизации инфраструктуры ЖКХ в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции». Положительный вклад даст также запуск новой жилищной программы «9-20-25». В сельском хозяйстве более высокий рост ожидается с учетом эффекта низкой базы прошлого года, а в транспорте – за счет увеличения транзита и загрузки новых терминалов.