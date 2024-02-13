Он заявил, что в нем много старых норм
Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек назвал новый Строительный кодекс рефератом школьника
фото parlam.kz

Во вторник, 13 февраля, на презентации проекта Строительного кодекса депутат мажилиса Бакытжан Базарбек назвал документ «рефератом школьника» и отметил, что многие статьи скопированы из старого закона и защищают интересы застройщиков, а не людей.

«Я изучил этот законопроект вдоль и поперек. Вопросов стало больше, чем было. 83 статья просто скопирована со старого закона. И они нам преподносят, что это новый закон. Никакого нового закона нет. Это старые нормы. То есть в старом законе какие были лоббистские нормы в интересах застройщика, они остаются», - высказался Базарбек.

Кроме того, депутат подчеркнул, что жилую зону нельзя размещать на селеопасных, оползнеопасных зонах, учитывая недавнюю трагедию в Алматы, когда оплывина сошла на жилые дома, в результате чего погибло четыре человека. Но этих изменений в новом кодексе он не увидел.

«Знаете, что зона, где вот эти дома находились, где люди погибли, - это общественная зона. Общественную зону запрещается устанавливать на селе-, оползнеопасных зонах. Смотрим 86 статью – никаких изменений. Как была 86 статья в интересах застройщика, так и остается», - отметил Базарбек.

По его мнению, этот кодекс не отвечает на существующие риски, нет сейсмоаудита и сейсмообследования.

«В принципе вот этот кодекс может сделать школьник десятого класса. Даже не будем говорить, что студент первого курса. Это реферат, это курсовая работа. И ее преподносят нам как Строительный кодекс. Кодекс якобы призван защищать людей, но он не защищает людей. Это всего лишь 200 страниц белой бумаги», - высказался депутат.

Во вторник, 13 февраля, вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин презентовал новый Строительный кодекс и сопутствующий законопроект, которым предусматривается внедрение единого цифрового реестра, ведение оперативного реагирования, а также проведение ревизии всех выданных разрешений.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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