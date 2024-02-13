Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек назвал новый Строительный кодекс рефератом школьника

Во вторник, 13 февраля, на презентации проекта Строительного кодекса депутат мажилиса Бакытжан Базарбек назвал документ «рефератом школьника» и отметил, что многие статьи скопированы из старого закона и защищают интересы застройщиков, а не людей.

«Я изучил этот законопроект вдоль и поперек. Вопросов стало больше, чем было. 83 статья просто скопирована со старого закона. И они нам преподносят, что это новый закон. Никакого нового закона нет. Это старые нормы. То есть в старом законе какие были лоббистские нормы в интересах застройщика, они остаются», - высказался Базарбек.

Кроме того, депутат подчеркнул, что жилую зону нельзя размещать на селеопасных, оползнеопасных зонах, учитывая недавнюю трагедию в Алматы, когда оплывина сошла на жилые дома, в результате чего погибло четыре человека. Но этих изменений в новом кодексе он не увидел.

«Знаете, что зона, где вот эти дома находились, где люди погибли, - это общественная зона. Общественную зону запрещается устанавливать на селе-, оползнеопасных зонах. Смотрим 86 статью – никаких изменений. Как была 86 статья в интересах застройщика, так и остается», - отметил Базарбек.

По его мнению, этот кодекс не отвечает на существующие риски, нет сейсмоаудита и сейсмообследования.

«В принципе вот этот кодекс может сделать школьник десятого класса. Даже не будем говорить, что студент первого курса. Это реферат, это курсовая работа. И ее преподносят нам как Строительный кодекс. Кодекс якобы призван защищать людей, но он не защищает людей. Это всего лишь 200 страниц белой бумаги», - высказался депутат.

Во вторник, 13 февраля, вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин презентовал новый Строительный кодекс и сопутствующий законопроект, которым предусматривается внедрение единого цифрового реестра, ведение оперативного реагирования, а также проведение ревизии всех выданных разрешений.