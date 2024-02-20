В консорциумы будут входить частные инвесторы и ведущие организации образования
В нацпроекте «Комфортная школа» появится новый механизм строительства через консорциумы
фото с сайта «Самрук-Казына Констракшн»

Для реализации нацпроекта «Комфортная школа» разработан четвертый механизм строительства, предусматривающий создание консорциума, сообщил во вторник на заседании правительства министр просвещения Гани Бейсембаев.

Он напомнил, что на данный момент используется три механизма: целевое строительство школ через «Самрук-Казына Констракшн», по нему строится 359 школ; выкуп акиматами у частных инвесторов готовых зданий в виде товара (восемь школ в Алматы и одна в Астане), а также строительство школ в рамках ГЧП (одна школа в Алматы).

«В целях привлечения частных инвестиции в реализацию нацпроекта министерством разработан четвертый механизм строительства школ. Он предусматривает создание консорциума, состоящего из двух участников – это частный инвестор и ведущие организации образования», – сказал Гани Бейсембаев.

Частный инвестор будет заниматься строительством и оснащением школ, а партнеры – ведущие школы – будут отвечать за образовательный процесс.

Здание остается на балансе инвестора без права изменения целевого назначения. Механизм предусматривает возмещение инвестору в течение шести лет амортизационных расходов здания объеме не более 60% от общей стоимости строительства.

Министр отметил, что при реализации четвертого механизма будут нивелированы риски удорожания объектов, а нагрузка на бюджет будет снижена за счет отложенных обязательств по размещению государственного образовательного заказа. Отбор поставщиков будет осуществляться акиматами на конкурсной основе.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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