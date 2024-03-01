Более сотни палестинцев погибли в секторе Газа при поставке гуманитарной помощи

Более 110 палестинцев погибли в Газе, когда туда вошла автоколонна с гуманитарной помощью. Русская служба ВВС сообщает, что израильские военные открыли огонь по некоторым палестинцам, а многие погибли под колесами грузовиков, когда начался хаос.

По данным Би-би-си, толпа окружила колонну грузовиков с гуманитарной помощью, когда она проехала через израильский военный контрольно-пропускной пункт на прибрежной дороге к западу от города Газа. На видеосъемке с воздуха, опубликованной израильскими военными, видно, как тысячи людей залезли на грузовики и скопились вокруг них.

Представитель израильских властей Ави Хайман заявил, что, по предварительным данным, люди погибли под колесами грузовиков, водители которых запаниковали и проехали буквально через толпу людей.

Всего в колонне было от 18 до 30 грузовиков. Когда толпы людей бросились к грузовикам, пытаясь схватить все, до чего они могли дотянуться, израильские солдаты на КПП открыли огонь, посчитав, что создалась опасная ситуация.

Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы заявляет, что погибло 112 палестинцев, 760 получили травмы.