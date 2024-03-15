Немецкий оборонный концерн в ближайшее время начнет строительство в Украине завода по производству снарядов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall обещает в ближайшее время начать в Украине строительство снарядного завода, сообщает немецкое издание DW . Глава правления концерна Армин Паппергер сообщил, что подготовка к началу строительства завода завершается, а первые снаряды могут сойти с конвейера через 15 месяцев.

Речь идет о совместном германо-украинском предприятии. Соответствующий меморандум был подписан сторонами в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Rheinmetall планирует ежегодно производить в Украине шестизначное количество артснарядов натовского калибра 155 мм, но их Киев сможет только импортировать. При этом завод будет с использованием уже существующей инфраструктуры, «чтобы не тратить много времени на возведение зданий», сказал Паппергер.

«У Украины нет времени, у них война, им нужно быстро», - отметил он.

Сейчас Rheinmetall поставляет в Украину «сотни тысяч» снарядов разного калибра, сообщил Паппергер, а это почти вся его продукция в сфере производства боеприпасов в мире, за исключением завода в ЮАР.

Также в планах наладить производство бронетехники. В частности, ранее заявлялось о строительстве завода по производству БТР и БМП, но когда это произойдет, пока неизвестно.

«Потребности Украины огромны. Ограничивающий фактор – деньги», - сказал глава концерна, отметив, что такой завод мог бы производить до 400 гусеничных бронемашин в год.

В перспективе Rheinmetall также собирается наладить в Украине производстве своих систем ПВО.