В Алматы будет более 30 тыс. парковочных мест – Досаев

Количество парковочных мест в Алматы увеличится, их будет более 30 тыс. по всем районам, сообщил в четверг аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Алатауского района.

На вопрос о возможности сотрудничества от представителя частного оператора парковок аким ответил, что для этого в городе для начала должны появиться парковочные места. По словам Досаева, сейчас ведется работа по возвращению земель, отданных в аренду под небольшие частные парковки.

«Количество парковочных мест в городе будет больше чем 30 тыс., включая все остальные районы, не только исторический центр. Тогда и поговорим, какие операторы готовы, на каких экономических условиях работать», – сказал он.

Досаев также подтвердил готовность акимата сотрудничать с частными операторами.

«По поводу партнерства с частными (операторами – В.) – с удовольствием, и не только с "Алматы паркинг", мы готовим пул для всех, кто хочет», – сообщил аким.

Свое видение механизмов этого партнерства – будет ли это ГЧП или же сервисный контракт – акимат предоставит в рамках формирования мастер-плана транспортного каркаса Алматы.