Создать новый государственный герб Казахстана предложил президент

На третьем Национальном курултае в Атырау президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает целесообразным доводы о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия и в нем присутствует «эклектика и признаки советской эпохи». В случае общего согласия, он предлагает создать специальную комиссию, чтобы провести общественные дискуссии, а затем объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба Казахстана.

«Зримым воплощением нашей национальной идентичности являются государственные символы. В прошлом году я говорил о необходимости систематизации и приведения к единому стандарту символики наших городов и областей. Они должны отражать не только региональную специфику, но и органично сочетать в себе ключевые элементы образа страны», - сказал президент.

Помимо прочего он отметил, что флаг остается «стилистически безупречным», а гимн «емко вобрал в себя ценности и дух нашего народа».



