Создать новый государственный герб Казахстана предложил президент

Он считает, что в нынешнем присутствует эклектика и признаки советской эпохи
На третьем Национальном курултае в Атырау президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает целесообразным доводы о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия и в нем присутствует «эклектика и признаки советской эпохи». В случае общего согласия, он предлагает создать специальную комиссию, чтобы провести общественные дискуссии, а затем объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба Казахстана.
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые