В Актюбинской области скотомогильники расположены вблизи населенных пунктов без ограждений, выявили прокуроры

По данным прокуратуры, акиматы несвоевременно вводят ограничительные мероприятия на территориях, где происходит вспышка особо опасных болезней: по закону они должны быть введены в трехдневный срок, а по факту вводились спустя два месяца.

«Такая халатность создает риски распространения инфекций», - отметили в прокуратуре.

Также отсутствуют достоверные данные о поголовье скота, а планы ветеринарных мероприятий формируются без учета правил их проведения и обязательного мониторинга эпизоотической ситуации в соседних областях и сопредельных государствах.

Кроме того, 18 скотомогильников по области не имеют ограждений, а отдельные из них вовсе расположены менее чем в километре от населенных пунктов, пояснили в надзорном органе. А областная ветеринарная инспекция не обеспечивает надлежащий контроль.

«По актам прокурорского надзора виновные должностные лица инспекции привлечены к дисциплинарной ответственности, принимаются комплексные меры по исправлению ситуации», - сообщили в прокуратуре.