В связи с этим повышается риск распространения инфекций
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В Актюбинской области скотомогильники расположены вблизи населенных пунктов без ограждений, выявили прокуроры
ФОТО WIKIPEDIA

Виктория Натачиева, Власть

Специализированной природоохранной прокуратурой Актюбинской области выявлены факты ненадлежащей работы по обеспечению ветеринарной безопасности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, акиматы несвоевременно вводят ограничительные мероприятия на территориях, где происходит вспышка особо опасных болезней: по закону они должны быть введены в трехдневный срок, а по факту вводились спустя два месяца.

«Такая халатность создает риски распространения инфекций», - отметили в прокуратуре.

Также отсутствуют достоверные данные о поголовье скота, а планы ветеринарных мероприятий формируются без учета правил их проведения и обязательного мониторинга эпизоотической ситуации в соседних областях и сопредельных государствах.

Кроме того, 18 скотомогильников по области не имеют ограждений, а отдельные из них вовсе расположены менее чем в километре от населенных пунктов, пояснили в надзорном органе. А областная ветеринарная инспекция не обеспечивает надлежащий контроль.

«По актам прокурорского надзора виновные должностные лица инспекции привлечены к дисциплинарной ответственности, принимаются комплексные меры по исправлению ситуации», - сообщили в прокуратуре.

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