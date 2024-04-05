В Актюбинской области скотомогильники расположены вблизи населенных пунктов без ограждений, выявили прокуроры

Специализированной природоохранной прокуратурой Актюбинской области выявлены факты ненадлежащей работы по обеспечению ветеринарной безопасности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным прокуратуры, акиматы несвоевременно вводят ограничительные мероприятия на территориях, где происходит вспышка особо опасных болезней: по закону они должны быть введены в трехдневный срок, а по факту вводились спустя два месяца.
«Такая халатность создает риски распространения инфекций», - отметили в прокуратуре.
Также отсутствуют достоверные данные о поголовье скота, а планы ветеринарных мероприятий формируются без учета правил их проведения и обязательного мониторинга эпизоотической ситуации в соседних областях и сопредельных государствах.
Кроме того, 18 скотомогильников по области не имеют ограждений, а отдельные из них вовсе расположены менее чем в километре от населенных пунктов, пояснили в надзорном органе. А областная ветеринарная инспекция не обеспечивает надлежащий контроль.
«По актам прокурорского надзора виновные должностные лица инспекции привлечены к дисциплинарной ответственности, принимаются комплексные меры по исправлению ситуации», - сообщили в прокуратуре.
Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.