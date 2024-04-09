Скляр поручил срочно эвакуировать жителей поселка Заречный в СКО

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр осмотрел дамбы в поселке Заречный и в селе Прибрежное и проверил готовность противопаводковых укреплений в районе Подгора. Аким Петропавловска Серик Мухамедиев доложил, что большая вода придет в Заречный через три дня. В связи с этим Скляр поручил начать срочную эвакуацию 239 человек, сообщает пресс-служба правительства.

Мухамедиев признал, что укрепленная дамба удержит только первый перелив воды, а прогнозируется, что подтопления пойдут со всех сторон на дачный массив. Под угрозой находятся 132 дома из 200.

«Людям нужно объяснить, что в сравнении с 2017 годом, подтопления этого года масштабнее, поскольку поселок находится в низине и инженерные сооружения могут не выдержать большой воды. На эвакуацию жителей есть два дня», - сказал Скляр.

Он также поручил провести разъяснительную беседу с жителями, которые отказываются от эвакуации.

«Идет большая вода с Сергеевского водохранилища, поэтому территория будет сильно подтоплена. Укрепление дамбы завершили в ускоренном режиме, но она может защитить только в маловодные периоды», - отметил первый вице-премьер, добавив, что достигнут абсолютный максимум паводкового периода за всю историю Сергеевского водохранилища.

Вместе с тем ожидается, что в Петропавловск большая вода придет 12-14 апреля. В этой связи Скляр поручил мобилизовать спецтехнику и обеспечить инертными материалами и рабочей силой насосную станцию «Кызылжар Су» для укрепления дамбы.

Также он сообщил, что дамбы начнут возводить вниз по течению реки в Кызылжарском районе, чтобы защитить населенные пункты.