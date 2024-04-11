Ужесточение наказания за бытовое насилие закрепил сенат

В четверг в ходе пленарного заседания сенат рассмотрел в двух чтениях закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей», предусматривающий ужесточение наказание за бытовое насилие.

«В Уголовный кодекс вносятся следующие поправки: запрет на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено в особенной части кодекса, при совершении лицами преступления, связанными с насилием в отношении несовершеннолетних; исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних, а также в случаях совершения повторно, через год после примирения, уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 108-1 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 109-1 (побои) кодекса», - перечислила сенатор Жанна Асанова.

Кроме того, за умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью исключается альтернативное наказание в виде ограничения свободы и устанавливается наказание в виде лишения свободы. Вводится пожизненное лишение свободы за убийство, изнасилование и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего, исключаются альтернативные меры наказания.

Также, вводится ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста; устанавливается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие этому.

«Вводится новая статья, устанавливающая особые требования к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение, применяемые судом (оказание психологической помощи, запрет на употребление алкогольных напитков и др.), вводится уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои путем их перенесения из КоАП в Уголовный кодекс», - продолжила Асанова.

В Кодексе «О браке (супружестве) и семье» закрепляются нормы о правовом статусе Центров поддержки семьи и выполняемых ими функциях, о контакт-центре «111» по оказанию информационно-справочной и психологической помощи по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей.

Вместе с тем уполномоченный орган в области здравоохранения наделяется компетенцией по разработке и утверждению порядка оказания психологической помощи в организациях здравоохранения лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия.

Для защиты прав детей в Предпринимательский кодекс вводятся нормы, предусматривающие проведение государственного контроля без предварительного уведомления в интернатах, организациях образования, а также в организациях, предоставляющих специальные социальные услуги для лиц с инвалидностью. На законодательном уровне вводится лицензирование деятельности по предоставлению специальных социальных услуг, а также лицензирование образовательно-оздоровительных услуг для несовершеннолетних.

В законе «О правах ребенка» закрепляется правовой статус регионального уполномоченного по правам ребенка и его полномочия. Уполномоченный орган наделяется компетенцией по разработке и утверждению программ помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению и буллингу.

«(Предусматривается – В.) расширение компетенции местных представительных и исполнительных органов по укреплению института брака и семьи, социально-экономической поддержке, выявлению и организации оказания всесторонней поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации; введение в законе “Об автомобильном транспорте” нормы, запрещающей принудительную высадку из общественного транспорта ребенка, не достигшего 16-ти летнего возраста, следующего без сопровождения законного представителя, в целях обеспечения безопасности ребенка», - заключила Асанова.

Сопутствующим законом устанавливается административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетних и за принудительную высадку из общественного транспорта ребенка, не достигшего 16-тилетнего возраста и др.