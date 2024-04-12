В Алматы будет проведено специальное сейсмологическое исследование – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям отметил, что масштабные паводки в стране и землетрясения в Алматы показали острую необходимость в качественном научном прогнозе и оценке силы воздействия чрезвычайных ситуаций. Но, констатировал президент, в сфере предупреждения ЧС за многие годы накопился ряд системных проблем, поэтому ситуация требует «кардинального изменения подходов к работе».

Токаев напомнил, что принято решение восстановить гидромелиоративно-строительный институт в Таразе с соответствующим материально-техническим обеспечением. В то же время «в плачевном положении» находится Институт сейсмологии. В этой связи президент поручил правительству внести конкретные предложения по повышению научного потенциала института и по развитию сейсмологии и инструментов наблюдения за сейсмическим режимом.

«По моему поручению на территории Алматы будет проведено специальное сейсмологическое исследование. Акимат выделит средства на проведение трехлетних научно-исследовательских работ», - сообщил глава государства.

Также перед государством стоят задачи прогнозирования и предупреждения энергетических сбоев, эпидемий, засух, добавил Токаев. В связи с этим он поручил профильным министерствам и акиматам пересмотреть программы развития отраслей и регионов с учетом возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

«В эту работу нужно вовлечь научное сообщество, экспертов в области гидрологии, климатологии, географии, инженерии и так далее. Еще раз повторю, госорганы должны везде опираться на качественное научное сопровождение. Это крайне важная задача», - заявил Токаев, подчеркнув, что решения должны тщательно прорабатываться, обосновываться и только потом приниматься.

Поэтому, считает президент, ученые и исследовательские центры страны должны обладать всем необходимым инструментарием для анализа и прогнозирования ситуации.