Налог за посещение национальных парков отменят в Казахстане

В Казахстане отменят налог за посещение особо охраняемых природных территорий, среди которых национальные парки, резерваты и заповедники. Соответствующий закон и сопутствующие ему поправки в среду в ходе пленарного заседания в двух чтениях принял мажилис.

«Предлагается внести изменения и дополнения в Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, в части исключения платы за использование особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения», - сказал депутат Едил Жанбыршин, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка взимания платы за использование особо охраняемых природных территорий».

По его словам, сейчас при посещении особо охраняемых природных территорий, граждане оплачивают налог, который поступает в бюджет. И этот налог ежедневно вынуждены оплачивать и граждане, которые работают на территориях национальных парков.

«В большинстве случаев эти граждане выполняют сезонные работы с низкой заработной платой. И есть определенные претензии к этой ситуации со стороны данной категории граждан. Во избежании дальнейшего обострения вопроса, а также для создания комфортных условий для дальнейшего развития отечественного туристского бизнеса, предлагается отменить налог за использование особо охраняемых природных территорий», - подчеркнул Жанбыршин.

В целом, считает парламентарий, отмена уплаты налога будет способствовать привлечению большего числа посетителей на особо охраняемые природные территории, развитию эко-туризма и повышению экологической осознанности населения. При этом, подчеркнул он, несмотря на отмену налога за пользование особо охраняемых территорий, в этих регионах сохраняются платежи за услуги, оказываемые туристам.