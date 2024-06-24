Дифференцированные ставки по КПН предлагает внедрить Миннацэкономики

Налог для обрабатывающей промышленности предлагается сократить в два раза
Тамара Вааль, Астана, Власть
В министерстве национальной экономики предлагают установить в Казахстане дифференцированные ставки по корпоративного подоходному налогу. В частности, повысить его для игорного бизнеса и снизить в два раза для обрабатывающей промышленности. Об этом в интервью сайту primeminister в понедельник сообщил заместитель премьер-министр, глава Миннацэкономики Нурлан Байбазаров.
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