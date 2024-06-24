Дифференцированные ставки по КПН предлагает внедрить Миннацэкономики

В министерстве национальной экономики предлагают установить в Казахстане дифференцированные ставки по корпоративного подоходному налогу. В частности, повысить его для игорного бизнеса и снизить в два раза для обрабатывающей промышленности. Об этом в интервью сайту primeminister в понедельник сообщил заместитель премьер-министр, глава Миннацэкономики Нурлан Байбазаров.

«Предлагаем повысить КПН в высокомаржинальных финансовых операциях в игорном бизнесе, но в то же время сохраняем действующую ставку КПН для реального сектора. Но при инвестициях в высокие переделы в обрабатывающей промышленности мы предлагаем сократить КПН в два раза до 10%. Это должно стимулировать бизнес активно вкладываться в обрабатывающую промышленность», - сообщил Байбазаров.

Кроме того, в рамках проекта нового Налогового кодекса Миннацэкономики предлагают сохранить все действующие основные инвестиционные преференции. При этом, планируются новые меры для стимулирования привлечения иностранных и внутренних инвестиций, а также геологоразведки. Для расширения налогооблагаемой базы, добавил министр, рассматривается вопрос упрощения специальных налоговых режимов и сокращение их до трех для самозанятых, для малого бизнеса и для аграриев.