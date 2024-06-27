Референдум по вопросу строительства АЭС состоится осенью - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая в четверг на церемонии награждения работников СМИ, заявил, что референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане состоится осенью этого года.

«Вам хорошо известно, что развитие экономики невозможно без стабильного энергообеспечения. Поэтому я поручил проработать вопрос строительства атомной электростанции. В настоящее время ведется широкое обсуждение, высказываются разные точки зрения. СМИ также должны принять активное участие в этом процессе», - сказал Токаев.

Президент считает, что в стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики и важно правильно и эффективно использовать их.

«Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью. Правительство определит точную дату», - заявил он.

Токаев анонсировал проведение референдума в своем послании народу 1 сентября прошлого года, заявив, что дату референдума должно определить министерство энергетики. В следующие месяцы оно проводило формальные встречи с населением в регионах.

В июне этого года вице-министр энергетики Суннат Есимханов сообщал, что плановую работу по информированию населения о строительстве АЭС Минэнерго планирует закончить к осени. По его словам, для этого необходимо провести встречи еще в 10 регионах Казахстана.