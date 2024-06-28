Президентом Назарбаев Университета назначен Ахмад Вакар

Президентом Назарбаев Университета назначен гражданин Великобритании Ахмад Вакар. С 2017 года и до недавнего времени он был ректором Университета Абу-Даби, сообщает пресс-служба вуза.

Вакар имеет докторскую степень Университета Брэдфорда (Великобритания). В разные годы он работал профессором в York University и University College London, был проректором Middlesex University и руководил департаментом науки в канцелярии премьер-министра Великобритании.

До 15 июня 2023 года пост президента вуза занимал Шигео Катсу. Он покинул эту должность по собственной инициативе. До нынешнего назначения и.о. президента являлся Илесанми Адесида.