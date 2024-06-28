Президентом Назарбаев Университета назначен Ахмад Вакар

С 2017 года и до недавнего времени он был ректором Университета Абу-Даби
Президентом Назарбаев Университета назначен гражданин Великобритании Ахмад Вакар. С 2017 года и до недавнего времени он был ректором Университета Абу-Даби, сообщает пресс-служба вуза.
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