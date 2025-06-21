Первый наукоград в Казахстане может разместиться под Алматы

В правительстве накануне представили концепцию создания в Казахстане первого наукограда, получившего название Техноқала, сообщили в пресс-службе премьера.

Он может расположиться примерно в 20 км от Алматы вблизи Парка инновационных технологий и Института ядерной физики.

Наукоград займет территорию в 500 гектаров. Треть его территории будет отведено под университеты, НИИ и технопарк – «они станут основой для подготовки кадров и создания новых разработок», говорится в сообщении правительства.

При этом главным назначением нового города названо «создание и внедрение наукоемкихразработок в производство в короткие сроки, с упором на прикладной эффект и коммерческую отдачу». «Ключевые направления развития – новая энергетика и энергосбережение, биотехнологии и продбезопасность, новые информационные технологии и AI», - отметили в правительстве.

В сообщении приводятся слова вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина, заявившего, что для реализации проекта потребуется привлечение управляющей компании.

«Главное – сразу определить, с кем из бизнеса мы это делаем. Кто будет ставить перед наукой задачу », — сказал Жумангарин.

В Миннауке, согласно сообщению правительства, уже готовы «предложения по вузам и предприятиям, кто могли бы войти в периметр Техноқала». При этом в пресс-релизе они не названы.