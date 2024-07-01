Токаев подписал новый закон о госзакупках

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О государственных закупках», который направлен на оптимизацию процедур закупочного процесса, повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг усиление ответственности участников госзакупок и развитие конкуренции.

Первый блок новелл закона направлен на упрощение и сокращение процедур закупок. В частности, обновлен механизм рассмотрения жалоб, пересмотрена роль министерства финансов как контролирующего органа. В целях оперативного проведения закупок, предоставления больших полномочий заказчикам, а также исключения затягивания процедур закупок теперь жалобы будут рассматриваться непосредственно самим организатором закупок.

А обжалование итогов закупок будет через веб-портал и только по закупкам, где победитель определен конкурсной комиссией.

Также пересмотрены основания признания госзакупок несостоявшимися для упрощения процедур и исключения коррупционных рисков. Если ранее они могли признаваться несостоявшимися, когда в них участвовал только один поставщик, то теперь допускается заключать договор с таким поставщиком в случае признания его соответствующим квалификационным требованиям. А для ускоренного приобретения заказчиками товаров, работ и услуг и предоставления им большей самостоятельности предусмотрено право по закупу из одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг – до 500 МРП, для сельских акиматов порог приобретения таких товаров, работ и услуг увеличен с 3 000 до 4 000 МРП. Также установлена возможность приобретения из одного источника товаров, работ и услуг, необходимых для предотвращения чрезвычайных ситуаций (сейчас только для ликвидации последствий ЧС).

Второй блок новелл закона направлен на повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг. Так, внедрен реестр потенциальных поставщиков, который позволит осуществлять закупки среди тех, кто имеет положительную репутацию, и выбирать поставщиков с комбинированием ценовых и качественных критериев по всем видам закупок. Информация о поставщике будет формироваться путем широкого использования данных информсистем госорганов (опыт работы, финустойчивость, отсутствие налоговых задолженностей, размещение финотчетности в открытом доступе и др.).

Кроме этого, законом установлена возможность заключения договора о строительстве под «ключ», предметом которого являются комплексные работы по строительству объекта с установлением ответственности одного поставщика на всех этапах реализации.

Еще один блок новелл закона направлен на усиление ответственности поставщиков. Установлен запрет для участия в госзакупках потенциального поставщика, руководитель или учредитель, которого ранее совершили коррупционные правонарушения, также к госзакупкам также не будут допущены потенциальные поставщики, имеющие просроченную задолженность по заработной плате.

Вместе с тем сокращены предельные объемы работ и услуг, передаваемые поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ либо оказания услуг – с 50% до 30%.

Помимо этого, законодательно установлена возможность перевода на единую платформу закупок всех государственных и квазигосударственных организаций и исключен способ закупа через товарные биржи. Закупки из одного источника путем прямого заключения договора с конкретным поставщиком, определенным правительством, теперь будут осуществляться в исключительных случаях, когда это необходимо для реализации критически важных объектов и проектов общестранового значения.

В целях поддержки отечественных товаропроизводителей министерством финансов будет утвержден отдельный перечень товаров и услуг, которые будут закупаться исключительно у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Закон вводится в действие с 1 января 2025 года.