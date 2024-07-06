Токаев подписал закон, направленный на создание трех самостоятельных кассационных судов

Ранее депутаты парламента на совместном заседании приняли поправки в законодательство, которые скорректировали нормы, касающиеся присутствия на референдуме наблюдателей политических партий и иных организаций, а также представителей отечественных и иностранных средств массовой информации.

Так, некоторые нормы конституционного закона «О республиканском референдуме» приведены в соответствие с требованиями, установленными конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан». Эти нормы касаются присутствия на референдуме наблюдателей политических партий и иных организаций, а также представителей отечественных и иностранных средств массовой информации, а также порядка их аккредитации. Кроме того, приняты нормы относительно обжалования решений и действий (бездействия) комиссии референдума и других процедурных вопросов.

Вместе с тем в конституционный закон «О правительстве» внесены дополнения компетенций по утверждению госпрограмм и исключены требования по согласованию плана законопроектных работ правительства с президентом. Конституционный закон «О президенте», в свою очередь, дополнен полномочием главы государства о согласовании системы госпланирования.

В целом новым законом предусматривается создание трех самостоятельных кассационных судов в Астане – по уголовным, гражданским и административным делам. Рассмотрением таких дел Верховный суд не будет заниматься с 1 июля 2025 года. Устанавливается требования к судьям и председателям этих судов. Для первых юридический стаж должен будет составлять не менее 18 лет, а судейский – не менее 8 лет, а для председателей – не менее 10 лет, в том числе, 5 лет работы судьей областного суда.

Дела в кассацию будут поступать напрямую на коллегию, состоящую из трех судей, без предварительного рассмотрения, сроки рассмотрения дел кассационным судом не будут превышать 6 месяцев.

Верховный суд сосредоточится на обеспечении единообразия судебной практики. Пересмотр судебных актов будет возможен в Верховном суде в исключительных случаях, по представлению судьи Верховного суда.