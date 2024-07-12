10 уголовных дел расследует КНБ по фактам хакерских атак на объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры

За 2023 года отражено более 220 млн сетевых атак на казахстанский сегмент интернета, сообщил в интервью агентству «Казинформ» председатель комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев. Он также сообщил, что КНБ расследует 10 уголовных дел «по признакам совершения организованными группами преступлений против объектов критической информационно-коммуникационной инфраструктуры».

Сагимбаев заявил, что КНБ знал об утечке персональных данных казахстанцев и проникновении хакеров в сети операторов связи «задолго до их публикации в СМИ».

«Совместно с уполномоченным министерством и операторами связи проведена работа по устранению брешей и минимизации ущерба. И такие меры реализуются постоянно», - сказал он.

При этом глава КНБ признал, что в ходе следствия по делам указанной категории труднее всего – установить личности хакеров и источников атак.

Сагимбаев также сообщил, что в ближайшее время планируется внести дополнения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс в части ужесточения ответственности за совершение таких деяний.

Что касается интернет-мошенничества, глава КНБ отметил, что здесь также «выработан ряд организационных мер по противодействию злоумышленникам».

«Соответствующий законопроект находится на обсуждении в Мажилисе Парламента. КНБ также принимает участие в этой работе», - заключил он.

В феврале стало известно об утечке персональных данных казахстанцев, опубликованные на ресурсе GitHub и датированные 2019-2022 годом. В утечке фигурировали сведения казахстанских операторов связи со служебной информацией об абонентах, а также упоминались АО «Казахтелеком», ЕНПФ и Air Astana.

5 марта Государственная техническая служба обнаружила в открытых источниках утечку более 2 млн персональных данных граждан Казахстана, являвшихся клиентами микрофинансвой организации zaimer.kz.