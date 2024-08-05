Каспийских тюленей в Казахстане чипируют в научных целях

В июне правительство Казахстана своим постановлением разрешило изъятие 156 особей каспийского тюленя для научных исследований. Комитет рыбного хозяйства министерства сельского хозяйства в ответе на официальный запрос «Власти» уточнил, что изъятие будет происходить осенью и буквально на час, после чего чипированных тюленей выпустят обратно в среду обитания.

По данным комитета, после отлова тюленей проводятся морфометрические измерения (длина, ширина в обхвате, вес и т. д.), серологические исследования (мазки крови, сыворотка), забор мазков с носа, зёва, глаз и т. д., токсикологические и ультразвукового исследования, а также электронное чипирование. Кроме этого, на лежбищах тюленей будут оцениваться состояние и динамика их численности, половой и возрастной состав. При проведении научно-исследовательских работ на каждую особь составляется паспорт, где записываются все данные особи.

«Будет использоваться прижизненный метод определения возраста тюленей. При работе с тюленями выдерживаются временные рамки (40-50 минут), после чего животное выпускается обратно в естественную среду обитания. Данные исследования важны для оценки многолетней динамики численности и структуры популяции тюленей», - подчеркнули в комитете.

В ведомстве также пояснили, что электронное чипирование необходимо для того, чтобы исключить повторное исследование особи; в случае повторной поимки через какое-то время – для мониторинга изменений с последнего наблюдения; для передачи данных другим исследователям; при исследовании смертности – сравнить данные с последними наблюдениями.

В 2023 году разрешение на изъятие каспийских тюленей в научно-исследовательских целях получили Институт гидробиологии и экологии и ТОО «Казахстанское Агентство прикладной экологии».