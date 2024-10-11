Минсельхоз ожидает в этом году рекордный урожай сахарной свеклы в 1,1 млн тонн

В этом году в Казахстане планируется собрать рекордные 1,1 млн тонн сахарной свеклы, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства. Уборочный работы еще идут, но уже возникли сложности с приемкой урожая, связанные с образованием очередей и длительным ожиданием аграриев. В связи с этим по поручению премьер-министра министерство сельского хозяйства и акимат Жамбылской области предприняли ряд мер, направленных на разрешение ситуации.

Как сообщили в ведомстве, с 10 октября суточная мощность приема сахарной свеклы Меркенского сахарного завода увеличена с 4,5 тыс. до 6 тыс. тонн. Кроме того, с акционерами завода достигнута договоренность о приемке строго по ранее утвержденному графику, чтобы упорядочить поставки. А хозяйствам, находящимся на расстоянии более 100 км, будет выплачена компенсация за транспортные расходы – 3 тенге за килограмм свеклы.

«Правительство гарантирует приемку всего произведенного объема сахарной свеклы на сахарные заводы Казахстана», - заверили в министерстве.

По данным МСХ, в итоге Меркенский завод примет 450 тыс. тонн свеклы в этом году. Сейчас сахарными заводами принято на переработку 362 тыс. тонн свеклы, из них Меркенский завод принял 116 тыс. тонн, Коксуский – 129 тыс. тонн, Аксуский – 117 тыс. тонн, в том числе 9,6 тыс. тонн из Жамбылской области.

В министерстве также напомнили, что ранее совместно с акиматами областей и заводами разработали план загрузки и график приема сахарной свеклы. А принимая во внимание нехватку мощностей Меркенского сахарного завода, было решено перенаправить 100 тыс. тонн сахарной свеклы из Жамбылской области на Аксуский сахарный завод в области Жетысу. При этом норматив субсидирования транспортных расходов аграриев увеличен с 25 тыс. тенге до 45 тыс. тенге за тонну.

В министерстве также отметили, что все четыре казахстанских завода нуждаются в модернизации действующих мощностей. Поэтому в 2025 году будет расширена мощность Меркенского сахарного завода с 3 тыс. до 4 тыс. тонн; в ближайшие несколько лет на таразском сахарном заводе планируется установить технологическую линию по переработке сахарной свеклы, увеличить мощность Коксуского завода до 4 тыс. тонн в сутки. Помимо этого, в Жамбылской области будет построен еще один сахарный завод, который сможет обеспечить переработку 1 млн тонн сахарной свеклы.

«Все эти меры вкупе с модернизацией действующих сахарных заводов позволят значительно снизить импортозависимость внутреннего рынка по сахару», - уверены в Минсельхозе.

Ранее в ведомстве заверяли, что переработка рекордного урожая этого года позволит произвести 120 тыс. тонн сахара, что «значительно повысит самообеспеченность страны сахаром».

Напомним, что в стране работает четыре сахарных завода, из них ТОО «Аксу Кант» и ТОО «Коксуский сахарный завод» в области Жетысу, ТОО «Меркенский сахар» и ТОО «ТСЗ» – в Жамбылской области. Кроме ОО «Аксу Кант», часть акций которого принадлежат СПК «Жетісу», остальные заводы полностью частные. Суточная мощность четырех заводов по переработке сахарной свеклы составляет 8,7 тыс. тонн, по тростниковому сырцу – 2,4 тыс. тонн. По итогам 2023 года заводами было произведено 223,1 тыс. тонн сахара, из них 68,1 тыс. тонн свекловичного и 155 тыс. тонн тростникового.