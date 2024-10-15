Ускорение наблюдается третий месяц подряд, заявил глава Миннацэкономики
Рост экономики Казахстана за 9 месяцев составил 4%
ФОТО МАРИИ ГОРДЕЕВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Власть

По итогам января - сентября рост экономики Казахстана составил 4%, сообщил во вторник в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

«Благодаря принимаемым мерам третий месяц подряд наблюдается ускорение роста», - сказал Байбазаров.

По его данным, рост в реальном секторе составил 5%, производство в сфере услуг выросло на 3,8%, услуги транспорта – на 8%, услуги связи – на 6,4%, торговля – на 6,3%, обрабатывающая промышленность – на 4,8%.

Министр отметил, что 65% роста ВВП обеспечено торговлей, обрабатывающей промышленностью, строительством и сельским хозяйством. В обрабатывающей промышленности рост обеспечен в основном за счет увеличения производства в металлургии на 8,3% и машиностроении на 4,2%. При этом производство автомобилей сократилось на 13,3%. Также выросло производство в химической промышленности на 9,5%, электрооборудования – на 11,3%, фармацевтической продукции – на 15%, металлических изделий – на 31,1%, мебели – на 17,9%.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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