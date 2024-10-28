На выборах в Японии правящая коалиция потеряла большинство

В воскресенье в Японии прошли выборы, по предварительным результатам правящая коалиция потеряла большинство, а оппозиция в сумме получает больше мест в нижней палате парламента, сообщает BBC .

Блок, состоящий из Либерально-демократической партии (LDP) действующего премьер-министра Сигэру Исибы и партии «Комэйто», получил 215 мест из необходимых для большинства 233, а оппозиционные партии — 250.

Таким образом, эти результаты могут положить конец единоличному правлению либерал-демократов.

LDP правила почти всю послевоенную историю Японии, в последний раз партия теряла большинство в 2009 году. Чтобы остаться у власти, LDP придется договариваться о коалиции с конкурентами на этих выборах и пойти на уступки.

Выборы в Японии проходили на фоне громкого коррупционного скандала, в ходе которого десятки законодателей правящей партии оказались под следствием по обвинению в присвоении миллионов долларов, полученных от мероприятий по сбору средств на политические цели

Агентство Reuters считает, что неопределенность на фоне перераспределения сил в правительстве, вероятно, ослабит иену и фондовый рынок.