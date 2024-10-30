2 трлн тенге дополнительно правительство взяло из Нацфонда
Порядка 4 трлн тенге составляет дефицит бюджета 2024 года – Минфин
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Дефицит бюджета 2024 года составляет порядка 4 трлн тенге. Из них 2 трлн тенге правительство перекрывает за счет дополнительного целевого трансферта из Национального фонда, сообщил «Власти» министр финансов Мади Такиев.

«Порядка 4 трлн (тенге дефицит бюджета 2024 года - В.). На сегодняшний день, с учетом тех 2 трлн тенге, которые пришли из Нацфонда, мы закрываем все свои обязательства», - сказал Такиев.

Отвечая на вопрос, за счет чего будет закрыт оставшийся дефицит бюджета, глава Минфина уточнил, что за счет налогового администрирования и дивидендов квазигоссектора.

Напомним, на 2024 год правительство получило целевой трансферт из Нацфонда в размере 1,6 трлн тенге. А 11 октября председатель национального банка Тимур Сулейменов сообщал, что кабмин запросил из Национального фонда еще 2 трлн тенге. Таким образом, целевой трансферт увеличен до 3,6 трлн тенге. При этом в сентябре вице-министр национальной экономики Азамат Амрин говорил, что для покрытия дефицита бюджета 2024 года правительство планирует дополнительно взять из Национального фонда от 1,5 до 2 трлн тенге. Ранее два источника «Власти» в правительстве сообщали, что речь идет о 2 трлн тенге.

Президент и правительство многократно говорили о необходимости сокращать изъятия из Нацфонда, в том числе для выполнения задачи, поставленной Токаевым, - нарастить его к 2029 году до $100 млрд. В реальности изъятия из Нацфонда продолжают расти и в последние два года достигли своего пика.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Акимат Алматы не давал разрешения Алтаю Айнабеку на установку оборудования по очистке воздуха от смога
Новости
Израиль нанес серию ударов по Ирану
Новости
В Алматы запущено производство лекарства против рака молочной железы
Новости
Путин подтвердил, что северокорейские военные находятся в России
Новости
Дожди и снег ожидаются на большей части Казахстана
Новости
Не получившие убежище в Казахстане четверо каракалпакских активистов уехали в США