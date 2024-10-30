Порядка 4 трлн тенге составляет дефицит бюджета 2024 года – Минфин

Дефицит бюджета 2024 года составляет порядка 4 трлн тенге. Из них 2 трлн тенге правительство перекрывает за счет дополнительного целевого трансферта из Национального фонда, сообщил «Власти» министр финансов Мади Такиев.

«Порядка 4 трлн (тенге дефицит бюджета 2024 года - В.). На сегодняшний день, с учетом тех 2 трлн тенге, которые пришли из Нацфонда, мы закрываем все свои обязательства», - сказал Такиев.

Отвечая на вопрос, за счет чего будет закрыт оставшийся дефицит бюджета, глава Минфина уточнил, что за счет налогового администрирования и дивидендов квазигоссектора.

Напомним, на 2024 год правительство получило целевой трансферт из Нацфонда в размере 1,6 трлн тенге. А 11 октября председатель национального банка Тимур Сулейменов сообщал, что кабмин запросил из Национального фонда еще 2 трлн тенге. Таким образом, целевой трансферт увеличен до 3,6 трлн тенге. При этом в сентябре вице-министр национальной экономики Азамат Амрин говорил, что для покрытия дефицита бюджета 2024 года правительство планирует дополнительно взять из Национального фонда от 1,5 до 2 трлн тенге. Ранее два источника «Власти» в правительстве сообщали, что речь идет о 2 трлн тенге.

Президент и правительство многократно говорили о необходимости сокращать изъятия из Нацфонда, в том числе для выполнения задачи, поставленной Токаевым, - нарастить его к 2029 году до $100 млрд. В реальности изъятия из Нацфонда продолжают расти и в последние два года достигли своего пика.